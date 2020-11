Albero si spezza e cade su viale Dalmazia. "Rimuovere i pini secchi, sono pericolosi"

Un pino di circa 6 metri è crollato oggi a Vasto Marina. È successo nel primo pomeriggio in viale Dalmazia, all'angolo con via Nazario Sauro.

Il vento forte ha spezzato il tronco di uno degli alberi della pineta-parcheggio utilizzata d'estate perché molto vicina alla spiaggia e al lungomare.

Per fortuna, nel momento in cui la pianta ha ceduto, auto e pedoni non si trovavano a passare in quel punto. Sono stati gli automobilisti a lanciare l'allarme chiedendo la rimozione del tronco.

Non è l'unico albero secco, altri rischiano di cadere sotto pioggia e vento e causare danni gravi, fanno notare i residenti.