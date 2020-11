Sasi: "Domani lavori di efficientamento della rete". Niente acqua in dieci strade di Vasto

Rubinetti a secco domani nelle case attorno a dieci strade di Vasto.

Il Comune ha ricevuto dalla Sasi la comunicazione dell'avvio "di lavori di efficientamento della rete idrica" in via Conti Ricci. Per questo "sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 7 fino al termine dei lavori previsti nella stessa giornata", si legge nella nota diramata dal municipio.

"Le zone dove sarà sospesa l'erogazione idrica sono: via Alborato, parte di via Madonna dell'Asilo, via Conti Ricci, via Marco Polo, via Maddalena, via Platone, via Pitagora, via Madonna dei Sette Dolori, via del Cimitero, viadotto Histonium".