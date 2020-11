La Gamma a San Salvo: batterie dalla A alla Z e tanto altro

Batterie dalla A alla Z, ma non solo. La Gamma, a San Salvo in viale Olanda (zona industriale), con competenza e passione mette a disposizione dei propri clienti accumulatori per auto, industriali, per il settore nautico, per pc e utensili. La già ricca scelta si amplia con i prodotti per l'agricoltura, la mobilità sostenibile e il settore energetico.

Si parte ad esempio con la vendita, la manutenzione e il noleggio degli scuotitori a 12 volt per la raccolta delle olive e le motoseghe Blue Bird perfette per la potatura delle piante.

Nel campo energetico da Gamma Batterie è possibile trovare kit solari in due alternative: impianti domestici dedicati all'illuminazione già comprensivi di pannelli fotovoltaici e corpi luminosi e soluzioni per l'uso abitativo dell'energia solare.

Dicevamo poi la mobilità sostenibile. Da Gamma Batterie è possibile acquistare bici, monopattini e segway elettrici delle migliori marche (Armony e Fortalesa per citarne alcune). Inoltre, gli appassionati del settore qui possono trovare batterie nuove per il proprio mezzo elettrico o dare una nuova vita a quelle che hanno perso autonomia ed efficienza.

Nei laboratori della Gamma, infatti, oltre a confezionare batterie ex novo, si effettuano la riparazione, la rigenerazione e il ricellaggio dei dispositivi energetici per auto, utensili e dispositivi elettronici (trapani, computer, gruppi ups, allarmi domestici, impianti solari a lenta scarica ecc.) con un notevole risparmio.

Di recente inoltre è stato attivato il sito e-commerce che permette di acquistare comodamente da casa le batterie dei maggiori marchi (Varta, Fiam, Optima, Bosch, Banner, Yuasa e tanti altri) per ogni uso, ricevendole al proprio indirizzo.

"Ci poniamo sempre nuovi obiettivi, che percorriamo con audacia, energia e volontà, spinti dalla garanzia della fiducia dei nostri clienti" confessa il titolare Ruben Cardellini.



Nell'azienda a conduzione familiare esperienza e competenza viaggiano di pari passo, tramandate da una generazione all'altra aggiornandosi costantemente con l'evoluzione del mercato per offrire ai clienti i prodotti dalle prestazioni più elevate.

LA GAMMA BATTERIE

Viale Olanda, zona industriale

66050 San Salvo (CH)

Tel.: 0873.548439 / 339.5651647

Mail: amministrazione@lagammacommerciale.it

Sito web: https://lagamma.it/

E-commerce: https://lagammacommerciale.it/it/

Pagina Facebook

Informazione pubblicitaria