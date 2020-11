Covid-19, altri 13 casi a Vasto. A San Salvo riattivata la consegna domiciliare

Dodici i casi di Covid-19 riscontrati a Vasto nelle ultime 24 ore.

Lo comunica il municipio nel bollettino diramato alle 12.40 e basato sui dati forniti dal Servizio prevenzione e tutela della salute della Asl provinciale.

Il numero degli attualmente positivi sale a 185, mentre i guariti sono stati finora 125, i casi totali 312 e le vittime due dall'inizio della pandemia.

Nel giro di tre giorni, a Vasto sono state 39 le persone cui il test del tampone ha riscontrato la positività al Sars-CoV-2.

San Salvo, spesa a domicilio - "Abbiamo ripristinato il servizio di consegna a domicilio di farmaci o generi alimentari per coloro che si trovano nella condizione di non poter uscire da casa perché in quarantena, per gli anziani o in particolari condizioni di salute". Lo annuncia la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca.

Il servizio, svolto dalla Protezione civile, è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Per richiederlo bisogna telefonare allo 0873 340217.