Commercianti rinunciano all’Off day, "ma interventi subito, rischiamo di chiudere per sempre"

L'Off day non si fa. I negozi di Vasto oggi pomeriggio non spegneranno le luci. I commercianti continueranno a lavorare fino a quando non entrerà in vigore la zona rossa regionale [LEGGI].

Sono i presidenti dei consorzi Vasto in centro e Vivere Vasto Marina a spiegare che le imminenti restrizioni "cambiano le prospettive e ci impongono scelte differenti per essere vicini alle esigenze dei nostri clienti", scrivono in un comunicato Marco Corvino e Piergiorgio Molino.

"Siamo sfiniti e avviliti", racconta Corvino parlando della doppia emergenza, sanitaria ed economica, "che deriva da questa pandemia. Necessitiamo di certezze, di aiuti fattivi e costanti e, soprattutto, di una seria programmazione del futuro".

"Decine - prevede Molino - saranno le saracinesche che molto probabilmente, senza un intervento immediato, saranno destinate ad abbassarsi per sempre. Decine e decine saranno le persone che perderanno il loro lavoro" e le famiglie "rischiano di dover rinunciare al loro futuro. Per sempre. Serve un intervento serio e duraturo ad opera di tutte le istituzioni, Comune, Provincia, Regione e governo, e serve una sinergia tra tutte le parti coinvolte".

I titolari delle attività commerciali non vogliono "dichiarazioni vane e vacue. Chiediamo di darci l'importanza che meritiamo. Non solo pacche sulle spalle".