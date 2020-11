"Per un assorbente buttato in spiaggia il mio cane ha rischiato di morire"

Jordan è stato operato d'urgenza. "Stava male, perché aveva ingoiato inavvertitamente un assorbente gettato in spiaggia", racconta Luigi Perchinunno.

Jordan è il suo cane, che ha dieci anni, "l'ho chiamato così in onore della Jordan, l'auto da corsa", spiega il noto pilota vastese, che poi racconta la disavventura vissuta dal suo amico a quattro zampe.

"L'ho portato in spiaggia per una passeggiata, come faccio spesso. Quando siamo tornati a casa a pranzo, non ha mangiato, ma beveva di continuo. Poi ha vomitato quattro-cinque volte. Ho capito che stava male. L'ho portato in una clinica veterinaria, dove l'ecografia ha rivelato la presenza di un corpo estraneo, che andava immediatamente rimosso. Era un assorbente. La dottoressa lo ha operato d'urgenza, così gli ha salvato la vita.

Ho voluto raccontare quello che è successo a Jordan - conclude Perchinunno - per sensibilizzare tutti al rispetto delle norme di igiene pubblica, perché gettare rifiuti dove capita, oltre a evidenziare maleducazione, può causare seri problemi ai cani che, se li ingeriscono, corrono il pericolo di morire".