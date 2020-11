Orlando Palmer: "Mi candido sindaco". E presenta i 22 punti del suo programma

Quinta candidatura a sindaco di Vasto. È la seconda in meno di 24 ore. Anche Orlando Palmer si lancia nell'agone elettorale. Sarà lui l'aspirante alla poltrona più importante del municipio per il Movimento iustitia nova, fondato da Alessio Feniello, il padre di una delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano, Stefano Feniello.

In un comunicato diramato poco dopo le 16.30 di oggi, Palmer annuncia anche i 22 punti del programma su cui chiederà ai vastesi di votarlo alle comunali del 2021: studio idrogeologico; ristrutturazione delle rete idrica; centro di talassoterapia; revisione del Piano regolatore; realizzazione del porticciolo turistico; parcheggio a Fosso Anghella; pista di atletica olimpica in località Incoronata; progetti organici di sviluppo e adeguata promozione nel settore turistico; ambiente e sviluppo della Riserva naturale di Punta Aderci; controllo periodico degli scarichi civili e industriali; prevenire ill disagio giovanile; biblioteche rionali a servizio anche delle associazioni esistenti sul territorio; tutelare la sicurezza attraverso l'ampliamento e la manutezione della videosorveglianza e il ripristino dei vigili di quartiere; destinare alla polizia locale l'ex comando della polizia stradale; attenzione particolare al mondo agricolo; realizzare una casa di riposo per tutti gli anziani del comprensorio; attuare un nuovo piano commerciale, anche in relazione alla domanda turistica; viabilità: collegamento Vasto sud-Sant'Antonio Abate-Vasto Marina-stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo; sviluppo e ampliamento del porto di Vasto; creare posti di lavoro nel comprensorio per far sì che i nostri giovani non siano costretti a emigrare; eliminare le barriere architettoniche; ristrutturare l'ospedale San Pio da Pietrelcina. "Sono aperto - dichiara Palmer - a completare il programma con ogni proposta che migliori la nostra città".

Salgono a cinque i candidati a sindaco di Vasto: Francesco Menna, sindaco uscente, si rincandida; Dina Carinci è la candidata di Movimento 5 Stelle e ChiAmaVasto; Alessandra Notaro scende in campo a capo della coalizione civica La buona stagione; Angela Pennetta e il Comitato civico L'Arcobaleno sono in corsa da ieri (il 5 novembre la presentazione ufficiale); da oggi, anche Orlando Palmer si mette in gioco. E manca ancora il candidato del centrodestra.