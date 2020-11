A Furci lezioni sospese da mercoledì a sabato. A Cupello e Monteodorisio la scuola non si ferma

Scuola chiusa a Furci in via precauzionale. A Monteodorisio sanificato il plesso scolastico dopo il secondo caso di Covid-19.

Furci, scuola chiusa - "A causa della crescita significativa dei contagi nel nostro comune, ho deciso di disporre, in via precauzionale, ordinanza di chiusura del plesso scolastico per i giorni 16 e 17 novembre e la sospenzione delle attività didattiche da mercoledì 18 a sabato 21 novembre". Il sindaco, Angelo Marchione, precisa che "ad oggi non c'è nessun caso di contagio certificato che riguarda alunni delle nostre scuole".

Una decisione "presa con sofferenza" e "fondata sull'aumento costante dei contagi che coinvolge un numero sempre crescente di nuclei familiari, con una situazione difficile da monitorare, viste anche le tempistiche per processare i tamponi e ricevere le comunicazioni ufficiali da parte del Servizio prevenzione della Asl".

A Cupello e Monteodorisio la scuola non si ferma - Un contagio "all'interno del corpo docenti della primaria e della secondaria che interessa entrambi gli istituti di Cupello e Monteodorisio" e un altro "tra i docenti della scuola secondaria del nostro Istituto comprensivo", comunicano la sindaca di Monteodorisio, Catia Di Fabio, e la sua collega di Cupello, Graziana Di Florio. Dopo la sanificazione, domani "in piena regolarità riprenderanno le lezioni in presenza per le altre classi escluse dalla didattica a distanza per entrambi gli ordini di scuola, primaria e secondaria".