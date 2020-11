"Il sorriso garbato di Marco vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto il dono di conoscerlo"

Carissimo maestro Nicola,

abbiamo saputo che ha lasciato questa terra Marco, il tuo amato figlio. Trovare le parole giuste in questa circostanza non è facile, ma vogliamo esprimerti tutto il nostro affetto e la nostra più profonda vicinanza in questo momento così difficile e che lascerà intorno un vuoto incolmabile.

Ricorderemo sempre tuo figlio. Il suo sorriso garbato vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto il dono di conoscerlo. Tanti sono i ricordi che porterai nel cuore che in queste ore riaffioreranno nella mente e nel cuore e devi tenerli stretti, forti a te. Saranno la linfa che ti darà la forza di proseguire il cammino della vita. Siamo profondamente dispiaciuti, non volevamo credere ad una cosa del genere. Siamo rimasti increduli e davvero ci siamo stretti con il cuore vicino a te, a tua moglie e la tua famiglia.

Caro maestro, ti vogliamo bene, purtroppo in questo momento storico non potremo starti vicino fisicamente, ma lo faremo con il cuore, la preghiera, ognuno a suo modo.

Sei nei nostri pensieri e preghiere. Ci stringiamo intorno a te.

La tua classe 1987-1988