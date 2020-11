Gestione del Parco Muro delle Lame, firmato in Comune il contratto di concessione

È stato firmato in Comune il contratto di concessione del servizio di gestione dell'impianto del Parco Muro delle Lame, di proprietà del Comune di Vasto, al raggruppamento temporaneo d'imprese, formato da Sporting e Polisportiva Promo Tennis Associazione Dilettantistica.

"Ringrazio il raggruppamento temporaneo d'imprese che realizzerà un magnifico progetto - ha commentato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - dettato più dalla passione e dal cuore che dal profitto. Sono convinto che al termine dei lavori avremo modo di apprezzare un modello da seguire per bellezza e integrazione con la natura e la vocazione turistica della città. Tra l'altro è bene ricordare che il parco rimarrà aperto al pubblico e solo i campi da gioco saranno sottoposti a tariffa".

La gestione avrà una durata di 15 anni. Il concessionario, oltre a versare al Comune un corrispettivo di 3060 euro l'anno, si occuperà di realizzare lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e in particolare interventi per la pista di atletica, gradoni tribune, strade e camminamenti, verde e impianti di illuminazione, nuovi campi di paddle, bar, palestra e aree relax. Durante il periodo di gestione sarà garantito l'utilizzo gratuito della pista di atletica, del percorso benessere e dell'area parcheggio. L'amministrazione comunale si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per venti giornate o 140 ore annue per finalità istituzionali o manifestazioni.