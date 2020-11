Angela Pennetta: "Mi candido a sindaco di Vasto"

Sarà una corsa allo scranno più alto della città in larga parte a tinte rosa. L'avvocato Angela Pennetta, presidente del comitato civico L'Arcobaleno, ha infatti annunciato la propria candidatura a sindaco di Vasto che sarà presentata nella sede di piazza Verdi il prossimo 5 dicembre (nella sede dello stesso comitato).

Attualmente le candidature già ufficializzate sono quelle del sindaco uscente Francesco Menna (coalizione di centrosinistra), Dina Carinci (Movimento 5 Stelle e ChiAma Vasto) e Alessandra Notaro (La buona stagione).

Tutto da decidere nel centrodestra dove si sta cercando ancora la quadra. Lega e Forza Italia nei mesi scorsi hanno rivendicato il candidato sindaco, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Di Michele Marisi, da parte sua ha espresso la propria disponibilità alla candidatura.

Per Angela Pennetta non è la prima esperienza in tal senso: nel 2016 annunciò la propria candidatura a sindaco con la lista civica Viva Vasto, Forza Vasto. Iniziò anche la campagna elettorale per poi ritirarsi prima delle elezioni. Questa volta arriverà fino in fondo?