A Vasto 14 nuovi positivi. A San Salvo 15 contagi in più e attività sospese in una classe

Quindici nuovi positivi a San Salvo – dove ieri mattina è stata approntata una postazione temporanea drive in per i tamponi – e quattordici a Vasto (in quest'ultima località il numero dei guariti è invariato). È l'aggiornamento che la Asl Lanciano Vasto Chieti ha inviato ai due Comuni sulla situazione epidemiologica.

A San Salvo alcuni dei nuovi positivi si trovavano già in quarantena, mentre un contagiato è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive a Vasto; nel bollettino locale c'è anche una guarigione.

Il sindaco Tiziana Magnacca aggiunge poi che "questa mattina siamo stati contattati dal dirigente scolastico del comprensivo 'Rodari', Vincenzo Parente, e informati della positività di un bimbo del suo istituto, comunicata dalla madre. Il dirigente ha già provveduto agli obblighi di legge tra cui quello della sospensione della didattica in presenza della classe. Seguiranno le sanificazioni negli spazi frequentati dal bimbo".

"Occorre – conclude il primo cittadino – che in maniera responsabile tutti si attengano alle disposizioni anti Covid evitando al massimo gli spostamenti anche in città".

A Fresagrandinaria, dove da alcuni giorni è sospesa la didattica in presenza delle scuole medie, il sindaco Lino Giangiacomo ha reso noto, come da comunicazione Asl, che tutte gli studenti di tutte le classi di tale plesso scolastico sono in quarantena domiciliare con sorveglianza attiva.