Incidenti all’incrocio di via Valloncello e parcheggio selvaggio in via Ancona, residenti protestano

Installare i rallentatori in via Madonna dell'Asilo, in prossimità dell'incrocio con via Valloncello. Lo chiedono alcuni residenti, che hanno contattato Zonalocale per tornare a sollevare il problema della pericolosità di quel crocevia, dove spesso accadono incidenti, l'ultimo, per fortuna non grave, un paio di giorni fa.

La richiesta: "Molti automobilisti scambiano via Madonna dell'Asilo per una pista di Formula 1, perciò sarebbe il caso di realizzare, prima dell'incrocio dei rallentatori rialzati con strisce pedonali".

"Non si possono disseminare ovunque i rallentatori", risponde il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro. "Ho emanato un'ordinanza che istituisce in via Valloncello il senso unico a scendere verso la circonvallazione Istoniense, in modo da evitare gli inconvenienti legati al flusso di veicoli che, in salita, devono immettersi su via Madonna dell'Asilo. Col senso unico, risolviamo anche il rischio di collisione frontale tra i mezzi che salgono da via Valloncello e quelli che su quest'ultima devono svoltare. Con questo provvedimento, riusciremo anche a recuperare qualche parcheggio. Siamo in attesa dei lavori dell'Ufficio servizi del Comune, che realizzerà la necessaria segnaletica".

"Parcheggio selvaggio in via Ancona" - Abitanti di via Ancona, traversa di corso Mazzini tra piazza Verdi e viadotto Histonium, protestano perché gli ingressi delle loro case spesso sono ostruiti dalle automobili parcheggiate. Hanno avvertito il comandante della polizia locale per metterlo "a conoscenza del persistere del parcheggio selvaggio davanti all'ingresso condominiale".

"In via Ancona - risponde Del Moro - abbiamo disposto il divieto di sosta e di fermata e, vista l'assenza di marciapiedi, anche un percorso pedonale. Anche in questo caso l'Ufficio servizi del Comune provvederà a realizzare la segnaletica e a installare le paline".