Demolita per far spazio alla nuova struttura la scuola di via Verdi

Proseguono i lavori sul plesso scolastico di via Verdi a San Salvo. Come annunciato un paio di mesi fa dall'amministrazione comunale [LEGGI], l'edificio è stato demolito per fare spazio alla nuova struttura. Da oggi iniziano i lavori di trivellazione per la fondazione su pali della prossima scuola dell’infanzia.

"Per guardare al futuro occorra partire dal benessere dei nostri concittadini, nello specifico dai più piccoli. Per questa ragione l’amministrazione comunale si è impegnata a reperire risorse per milioni di euro investendo proprie sulle scuole sicure – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – I lavori generano anche opportunità per le imprese locali e per l’economia del nostro territorio. Sulla nostra città vengono investiti circa 2 milioni di euro. Ritengo che siano le migliori risorse investite perché destinate in maniera funzionale alla crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi. Con questa demolizione è stato abbattuto un pezzo della storia di San Salvo in un quartiere sorto negli anni Ottanta, ma solo per edificarne e scrivere assieme un nuovo capitolo".

"Questo intervento di nuova edilizia scolastica – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Maria Travaglini – è interamente coperto attraverso i mutui Bei 2018 contratti dal Governo nazionale con l’Europa, per favorire l’edilizia scolastica per un milione e 900mila euro".