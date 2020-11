Concorso vigili, il Comitato L’Arcobaleno: "È regolare?". Critiche anche all’opposizione

Dubbi sulla regolarità del concorso con cui il Comune di Vasto assumerà 15 agenti di polizia locale. Li solleva il Comitato civico L'Arcobaleno.

Secondo la presidente, Angela Pennetta, e Alfredo Graziano, "sconcerta il fatto che la opposizione politica tutta perseveri in un ostinato silenzio, seppure consapevole del fatto che, essendo stato il bando di concorso originale oggetto di modifica, andavano riaperti i termini per la partecipazione allo stesso concorso", scrivono in un comunicato congiunto. "Ed allora perché mai si elude di intevenire in questa direzione?".

I due esponenti del Comitato chiedono se sia regolare il concorso dopo "non aver riaperto i termini, perché, è bene ricordarlo, è stata abolita la riserva dei posti (6 su 15) contenuta nel bando, a seguito dell'assunzione di 5 unità, con decorrenza primo giugno 2020 e con contratto a tempo indeterminato". E criticano anche l'opposizione: "Ecco, signori consiglieri comunali tutti che rappresentate la minoranza, non avete proprio nulla da dire? A cosa è dovuto il silenzio assordante che vi pervade? Lo chiedono il comitato e l'intera comunità vastese, lo chiedono, altresì, i 72 candidati esclusi a vario titolo che, con la legittima riapertura dei termini, avrebbero potuto accarezzare l'idea di un posto di lavoro".