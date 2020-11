"Non basta esprimere solidarietà, le istituzioni investano in controlli e sicurezza"

"Alle istituzioni dico che non basta esprimere la solidarietà, loro hanno il compito, oltre che il dovere, di fare di più. Bisogna rafforzare la prevenzione e i controlli, investire in sicurezza e lavorare affinché simili tragedie non accadano più. Il diritto alla vita viene prima di tutto". Lo afferma l'ex sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese, dopo la morte di un operaio di 59 anni, Nicola Di Biase, a seguito della caduta di due giorni fa da un'impalcatura [LEGGI].

"Nicola - racconta Marchese - lo conoscevo di vista, ma conosco bene il figlio, un bravissimo ragazzo che sta imparando un mestiere al fine di garantirsi un futuro. Questo ennesimo incidente ha scosso ancora una volta l'opinione pubblica, ma al di là dell'emotività del momento credo che nei prossimi giorni tutto tornerà nell'indifferenza generale".