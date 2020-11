Menna ai giovani: "Evitate assembramenti pomeridiani. Scuole restano aperte"

Altri 7 contagiati a San Salvo, dove sale a 82 il numero degli attualmente positivi al Covid-19. "Tra questi da segnalare la positività di un altro dipendente comunale, è il quarto che si è registrato nel medesimo ufficio dove si è verificato il primo caso", dice la sindaca, Tiziana Magnacca. "Si raccomanda sempre e dovunque l'uso della mascherina, il sistanziamento e di limitare sl minimo gli spostamenti anche in considerazione dell'ultimo Dpcm e delle limitazioni a seguito dell'Abruzzo nella zona arancione".

Vasto, appello di Menna - Evitare assembramenti. È l'appello rivolto ai giovani dal sindaco di Vasto, Francesco Menna. Ieri il capo dell'amministrazione comunale e l'assessora alle Politiche scolastiche, Anna Bosco, hanno incontrato i dirigenti delle scuole dell'obbligo "e abbiamo preso la decisione di andare avanti non essendoci, ad oggi, dati o presupposti per la chiusura. Naturalmente, va affrontata quotidianamente la vicenda in base ai dati che arriveranno, aspettando le decisioni della Regione Abruzzo e del governo nazionale", dice Menna nel video pubblicato sul suo profilo Facebook. Faccio un appello ai giovani e ai genitori affinché ci sia il massimo senso di responsabilità".