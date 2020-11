Magnacca: "Addolorati per la morte di Nicola Di Biase. Siamo tutti vicini alla sua famiglia"

"A nome di tutta la comunità sansalvese esprimo i miei più sinceri sentimenti di cordoglio alla famiglia di Nicola Di Biase. In questo momento di dolore esprimo la mia vicinanza alla moglie Isabella e al figlio Sebastien per aver subito una perdita del loro caro in maniera così violenta. Un nuovo incidente sul lavoro che spezza la vita di un operaio edile che appare così difficile da comprendere".

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, esprime così il dolore di tutta la comunità per la tragica morte dell'operaio sansalvese a seguito di una caduta di un'impalcatura [LEGGI]. L'uomo stava lavorando in un cantiere edile di via Monte Grappa quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa due metri. Non è servito il trasferimento in eliambulanza a Pescara perchè, in serata, l'operaio è morto a causa delle ferite e dele lesioni riportate nella caduta.

"Chiedo ai miei concittadini di stringersi attorno alla famiglia Di Biase per la perdita di Nicola - aggiunge il sindaco Magnacca -. Episodio che addolora ancor di più nel pensare che la sua morte è avvenuta mentre era al lavoro".