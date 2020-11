Vigili, il concorso si fa: il Comune ha un parere dell’Anci. Menna: "Opposizione, bassa politica"

Il concorso per assumere 15 agenti di polizia locale prosegue. L'amministrazione comunale di Vasto non blocca le prove fisiche e poggia la sua decisione su un parere dell'Anci, secondo cui il Dpcm "non preclude la possibilità di svolgere la prova orale anche in presenza", rispettando le norme anti-Covid, e "sono da ritenersi escluse dalla sospensione le prove pratiche per le quali non è prevista la produzione in aula di elaborati scritti come nel caso delle prove di idoneità fisica svolte dai candidati al concorso per agenti di polizia locale".

"In un momento particolare come quello che stiamo vivendo - dichiara il sindaco, Francesco Menna - ritengo necessario continuare le prove del concorso al fine di assumere al più presto gli agenti che andranno poi a rafforzare l’organico della polizia locale. La solita opposizione delle denunce vuole bloccare questa città. Nei Comuni italiani di centrodestra i concorsi continuano mentre a Vasto i due consiglieri sperano di impantanare tutto. Un livello davvero basso di fare politica. Invito Suriani e d’Elisa a cercare altri sistemi per fare campagna elettorale, video e foto da loro realizzati ad ogni concorso possono solo servire per un album dei ricordi".

“La carenza di personale (organico ridotto all’osso) - commenta in una nota l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - ci impone di non perdere ulteriore tempo, ma di procedere per mettere a disposizione del comando ulteriori risorse, per il bene della città. Proseguire le prove è indispensabile e necessario per cui abbandoniamo le polemiche e le strumentalizzazioni”.