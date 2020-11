Cade da un’impalcatura, muore un 59enne sansalvese

È morto oggi pomeriggio all'ospedale Santo Spirito di Pescara il 59enne di San Salvo, N.D.B., rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in via Montegrappa a San Salvo. L'uomo stava lavorando su un'impalcatura in un cantiere edile quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è caduto da un'altezza di circa due metri e mezzo.

Nonostante fosse cosciente, le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori, tanto da allertare l'eliambulanza. L'elicottero del 118 è atterrato in un terreno di via Stingi dove è stato trasportato l'operaio ferito. Purtroppo, nel tardo pomeriggio, è morto a causa delle complicazioni dovute alle ferite e ai traumi riportati nella caduta.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri, il magistrato di turno e il medico del lavoro. Gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica dell'episodio che è costato la vita al 59enne. Al momento non risultano esserci persone che abbiano assistito alle fasi della tragica caduta.