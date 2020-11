San Salvo, nuove norme di accesso agli uffici comunali "per ridurre code e assembramenti"

Il sindaco Tiziana Magnacca ha firmato un’ordinanza con la quale ha inteso regolamentare gli accessi nei due plessi comunali “al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica e dell’utenza del Comune, nonché dei lavoratori e adempiere alla definizione di concrete azioni positive volte a garantire misure di prevenzione compatibili con la continuità dell’azione amministrativa, volte ad adeguare l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese”.

Da martedì 10 novembre, e salvo revoche, fino, al 31 gennaio 2021, il Comune continuerà a erogare regolarmente i servizi essenziali consentendo l’accesso diretto agli Uffici Anagrafe e Stato Civile, Economato e Protocollo, mentre per gli altri servizi sono adottate semplici misure di contenimento attraverso la richiesta di appuntamento previa richiesta telefonica o via email.

“Abbiamo modulato le esigenze dei nostri cittadini alle disposizioni dei vari Dpcm. Verrà favorita, ove possibile, - aggiunge il sindaco - l’erogazione dei servizi in forma telematica, postale o telefonica, e qualsiasi azione capace di ridurre code e assembramenti negli uffici. Per accedere agli uffici sarà necessaria la misurazione della temperatura che verrà effettuata all’ingresso del Comune e dovranno essere declinati le generalità e il numero telefonico. Occorrerà essere muniti della mascherina e igienizzazione delle mani. Occorre evitare gli accessi non urgenti”.

Gli uffici comunali saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE, ECONOMATO E PROTOCOLLO

E’ consentito il regolare accesso all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, Economato e Protocollo.

Per il cambio di residenza utilizzare il modulo scaricabile dal sito (la risposta avverrà con successiva comunicazione). Per qualsiasi informazione utilizzare i numeri telefonici 0873.340219 - 0873.340223. pec servizidemografici@comunesansalvo.legalmail.it

ELENCO DEI SERVIZI CON RECAPITI DA CONTATTARE PER FISSARE UN APPUNTAMENTO:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Gli Uffici delle Politiche sociali assicurano il contatto telefonico (0873.340230 - 0873.340231) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 solo per i giorni di martedì e giovedì.

UFFICIO URBANISTICA

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Emanuele Barattucci 0873.340252

Mariaenrica Sciarretta 0873.340252

Roberto Sacchetti 0873.340254

Monica Civico 0873.340254

Franco Masciulli 0873.340214

Per trasmettere CILA, SCIA, documenti integrativi, richieste CDU e altra documentazione di competenza di questo Servizio, è necessario utilizzare esclusivamente il portale telematico. Per ogni altra comunicazione utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec serviziourbanistica@comunesansalvo.legalmail.it

SERVIZI CIMITERIALI

Per esigenze di tumulazione si prega di contattare i seguenti numeri telefonici:

Custode del cimitero Francesco Silvestri 366.4816139

Marianna Pelliccia 0873.340215

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIO, PATRIMONIO, APPALTI, MUTUI E CONTRATTI

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Marianna Pelliccia 0873.340215

Vitale Di Iorio 0873.340242

Piero Fantilli 0873.340255

Nicola Carnevale 0873.340216

Franco Masciulli 0873.340214

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): pec serviziollpp@comunesansalvo.legalmail.it

SERVIZIO MANUTENZIONE

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Fabrizio Clissa 0873.340259

Luigi Menna 0873.340218

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): pec serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it

SERVIZIO AMBIENTE

Per contatti, urgenze e attività non differibili, si invita la cittadinanza a utilizzare i numeri telefonici:

Federica Grassi 0873.340218

Dino Di Fabio 0873.30217

Michele Colamarino 0873.340217

Franco Masciulli 0873.340214

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): pec serviziomanutenzione@comunesansalvo.legalmail.it

ECOCENTRO

L’Ecocentro resterà aperto nelle ore antimeridiane. Tel. 0873.346160

SERVIZIO TRIBUTI

L' Ufficio Tributi assicura il contatto telefonico (tel. 0873.340232 – 0873.340265) per richiesta di informazioni generiche dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 solo per i giorni di martedì e giovedì.

La presentazione di dichiarazioni può avvenire solo via mail utilizzando la modulistica e gli indirizzi mail presenti sul sito nella sezione tributi.

Per opportune richieste possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): pec serviziotributi@comunesansalvo.legalmail.it

L’ufficio resterà chiuso fino al 20 novembre.