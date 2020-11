Marciapiedi disastrati, la proposta: "Restringerli per creare parcheggi per l’ospedale"

Restringere l'ampio marciapiede di via San Giovanni da Capestrano per recuperare parcheggi a servizio dell'ospedale di Vasto. La proposta è di un residente, Giacomo Delle Donne.

"I marciapiedi di via San Giovanni da Capestrano sono messi davvero male", fa notare il lettore di Zonalocale. "Il rischio di inciampare è elevatissimo, le erbacce sono dappertutto, per non parlare del decoro. Mi faccio portavoce di una proposta dei residenti: il marciapiede dove si intravede il box arancione potrebbe essere ridimensionato in larghezza, così da poter recuperare parcheggi utili per chi deve andare in ospedale ma, allo stesso tempo, resterebbe abbastanza spazio per chi va a piedi. Penso che l'idea non porti a spese eccessive, considerato che che già entrambi i marciapiedi hanno necessità di essere sistemati".