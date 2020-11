La Asl ricorda il dottor De Iuliis: "Si è speso con grande generosità per tutti i pazienti"

"Perdiamo un professionista valido che insieme al vuoto lascia uno straordinario ricordo di sé". La Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, profondamente scossa per l'improvvisa e prematura scomparsa di Domenicantonio De Iuliis, "desidera ricordare con sincera commozione il professionista e l'uomo, che ha dedicato tutta la sua carriera alla sanità pubblica a servizio del territorio.

Dirigente medico in servizio presso il Presidio territoriale di assistenza di Gissi e il Distretto sanitario di Castiglione Messer Marino, si è speso con grande generosità per tutti i pazienti, rendendo loro un servizio prezioso, che nelle zone dell'entroterra acquista una valenza ancora maggiore". Ieri il dottor De Iullis ha perso la vita a seguito di un malore avuto proprio mentre era in servizio nel Pta di Gissi.

"Lo ricordano con stima e affetto i colleghi e tutto il personale che ha avuto modo di collaborare con lui e che, negli attimi disperati in cui ha accusato il malore, hanno fatto l'impossibile per salvargli la vita. Il direttore generale Thomas Schael, il direttore sanitario Angelo Muraglia e il direttore amministrativo Giulietta Capocasa esprimono alla moglie e alle figlie il cordoglio dell'intera Azienda".