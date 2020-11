Troppi contagi, da mercoledì anche l’Abruzzo in zona arancione

Da mercoledì 11 novembre l'Abruzzo entrerà a far parte della zona Arancione. Troppi i contagi (oggi il picco dall'inizio dell'emergenza, 625 in un giorno, LEGGI), così tra due giorni anche nella nostra regione entreranno in vigore maggiori restrizioni.

"Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni (Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana) nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì", dichiara il presidente regionale Marco Marsilio.

REGIONI ARANCIONI

Si applicano tutte le misure previste nelle gialle.

A queste si aggiungono: Divieto di entrata e uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro (salvo motivi di lavoro, necessità ecc.). Forte raccomandazione a limitare gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune durante il resto della giornata.

Bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7 (ok ad asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limitazioni).