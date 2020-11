Due nuovi positivi, a Casalbordino sospesa l’attività didattica alla scuola media Zimarino

Sospensione dell'attività didattica e attivazione della didattica a distanza fino al prossimo 14 novembre. A stabilirlo è l'ordinanza del sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, in seguito alla comunicazione di due nuovi casi di positività al Covid-19.

"In via precauzionale - comunica il primo cittadino - di concerto con il dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Ridolfi Zimarino, si sospenderà l’attività didattica in presenza e si procederà alla attivazione della didattica a distanza (DAD) fino al giorno 14/11/2020 della scuola secondaria di primo grado P.S Zimarino per eseguire la pulizia e sanificazione degli ambienti. Il Dirigente Scolastico attiverà tutte le procedure stabilite dalla ASL2 per i contatti indiretti.

Si precisa che la positività non è riferita né ai Docenti né agli alunni della scuola secondaria di primo grado P.S.Zimarino".