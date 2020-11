A Gissi 7 nuovi positivi, 1 in ospedale. Gran parte dei contagi riconducibili a focolai già noti

A Gissi altre 7 persone sono risultate positive al Covid-19. Lo ha comunicato la Asl Lanciano Vasto Chieti al sindaco Agostino Chieffo nell'ultimo bollettino delle scorse ore.

Il sindaco precisa che si tratta di adulti appartenenti a nuclei familiari già interessati dal contagio e già in quarantena da alcuni giorni:

"Cinque appartengono agli stessi nuclei familiari di altri concittadini risultati positivi nei giorni scorsi, non presentano sintomi particolari ed erano già in quarantena al loro domicilio da diversi giorni; una è rientrata dall'estero nelle scorse settimane, è asintomatica ed è rimasta a casa da quando è rientrata a Gissi; una, accusando sintomi, la scorsa settimana è stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sono in miglioramento".

L'azienda sanitaria sta effettuando le verifiche di competenza per il tracciamento dei contatti stretti da sottoporre eventualmente a quarantena.

"Con l'occasione – dice Chieffo – ricordo a tutti, la necessità di rispettare scrupolosamente le prescrizioni. Continuerò a informare la cittadinanza su ogni sviluppo".