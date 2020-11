Vasto, +10 casi di Covid-19. A Scerni chiusa la scuola primaria

Scuole chiuse a Scerni. Lo ha deciso il sindaco, Alfonso Ottaviano, con l'ordinanza numero 587, che dispone la "sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 9 novembre 2020 al 14 novembre 2020 compreso, ed anche per il micronido",

Vasto: oggi 10 positivi - Dieci casi di Covid-19 diagnosticati oggi a Vasto, dove si registra anche la guarigione di una persona che era risultata positiva al virus. Sono attualmente 33 le quarantene attive, 13 quelle ultimate oggi.