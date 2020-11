"Siringhe sotto al palazzo sul centralissimo corso Mazzini, servono controllo e prevenzione"

Siringhe sotto un condominio del centralissimo corso Mazzini di Vasto. Ne denuncia la presenza l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, che chiede più controlli e attenzione verso il problema droga.

"Siamo stati contattati da alcuni residenti, che ci hanno mostrato la presenza di due siringhe sotto al porticato del palazzo di vetro di corso Mazzini e di una grossa macchia di sangue su un pilastro", racconta Riccardo Alinovi, referente locale di Codici.

"Abbiamo allertato i carabinieri, visto che si tratta di una zona di passaggio e c'è il rischio che qualche bambino possa toccare inavvertitamente le siringhe. Denotiamo - afferma Alinovi - scarsa attenzione dell'amministrazione comunale al problema della tossicodipendenza. Il Comune dovrebbe lavorare di più sulla prevenzione di una piaga da cui derivano conseguenze non solo per la salute, ma anche per la sicurezza. Spesso, infatti, sentiamo che i tossicodipendenti commettono reati, pur di procurarsi i soldi necessari a comprare le dosi di stupefacenti. Ci rivolgiamo al prefetto di Chieti, Armando Forgione, perché disponga un potenziamento dei controlli sul territorio vastese".