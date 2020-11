Madrecultura ’adotta’ Fonte Nuova: "Onorati di aver preso in consegna un pezzo di storia di Vasto"

Si è svolta questa mattina a Vasto la cerimonia di consegna in adozione dell'area della fontana storica di Fonte Nuova da parte di Madrecultura, associazione che si occupa di valorizzare il territorio e di stimolare il senso civico.

"Siamo onorati di aver preso in consegna un pezzo di storia di Vasto – ha dichiarato il presidente dell'associazione, Gianluca Casciato -. Cercheremo di tenere l'area circostante la fontana il più pulito possibile, altresì confidiamo nel senso civico di tutti i cittadini affinché rispettino questo luogo. Un ringraziamento all'amministrazione comunale che ci ha concesso questa funzione civica e per aver condiviso da subito la nostra idea di rivitalizzazione, ma soprattutto un grazie affettuoso ai volontari del sodalizio che io rappresento perché sono il vero motore dell'associazione e senza il loro supporto tecnico e morale non avremmo potuto assumerci questo importante compito. Continua la missione di Madrecultura nella tutela e valorizzazione del territorio".

Nel corso della cerimonia, spazio anche per poesia e musica con il componimento "Fonde Nove aripulit", scritto e declamato dal poeta Fernando D'Annunzio e con alcune canzoni popolari interpretate da un gruppo di coristi diretti dalla maestra Giorgia Loreto.