"Siamo tristi: Gino non era solo un collega, ma un uomo di buon cuore. Un abbraccio ai figli"

"Siamo tristi perché, da oggi, non sentiremo solo la mancanza di un collega imprenditore, che tanto ha dato al settore turistico della nostra Vasto, ma mancherà soprattutto l'uomo, il padre, l'amico". Sono i sentimenti dei commercianti del Consorzio Vivere Vasto Marina dopo la morte di Gino Baiocco, noto albergatore della riviera.

"Gino si distingueva per la bontà, il buon cuore, l'educazione e la gentilezza nei confronti di tutti quelli che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Tutti i commercianti e gli operatori turistici si stringono in un abbraccio virtuale affettuoso alla famiglia Baiocco ed, in particolare, ad Alberto, Mario e Riccardo".