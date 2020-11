"Covid, riconvertiti posti letto: 4 in più a Vasto, dove sono arrivati 7 pazienti con polmonite"

Centocinquanta malati di Covid-19 negli ospedali della Asl Lanciano-Vasto-Chieti su circa 800 persone attualmente positive in tutta la provincia. Per questo, l'azienda sanitaria ha dovuto riconvertire molti posti letto nelle strutture ospedaliere. Lo ha detto il direttore generale della Asl, Thomas Schael, a margine dell'inaugurazione della nuova Tac dell'ospedale di Vasto, che sarà dedicata al percorso Covid. Quattro posti letto in più a Vasto, dove "tutti e 7 i ricoverati" di due giorni fa "hanno la polmonite".

L'intervista video a Schael: