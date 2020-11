Tornano i Cioccolatini della ricerca: i volontari Airc li consegneranno a casa

Anche quest'anno torna l'appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca, appuntamento autunnale per sostenere la ricerca sul cancro dell'Airc. Non ci sarà il tradizionale appuntamento nelle piazze di tutta Italia ma i volontari Airc non faranno mancare il loro impegno.

"È un periodo particolare quello che stiamo vivendo ma non perdiamo la speranza e soprattutto non dimentichiamoci dei più deboli - spiegano i volontari vastesi -. Anzi, con un semplice gesto possiamo fare sentire la nostra vicinanza in questo periodo di distanza.

Come da disposizioni dell'ultimo Dpcm i volontari Vastesi dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro non potranno essere presenti in piazza, ma potrete acquistare ugualmente i cioccolatini Lindt e contribuire alla ricerca prenotandoli online [CLICCA QUI]. Provvederemo a consegnarli direttamente a casa tua!".

Inoltre, sabato 7 novembre, si potranno acquistare i cioccolatini Lindt, con una donazione di 10 euro, nella pizzeria Kilograno in via Giulio Cesare, 67 a Vasto e nell'edicola di piazza Rodi - di fronte la Chiesa di Stella Maris, a Vasto Marina.

"Il nostro contributo può fare la differenza nella lotta contro il cancro! Sosteniamo la ricerca per rendere il cancro sempre più curabile. A distanza ma uniti sempre!".