Per Alex Valentini laurea a distanza: discute la sua tesi in Economia dall’Aula Vennitti

L'emergenza Covid ha investito anche il mondo della scuola e quello dell'università. Didattica a distanza ed esami on-line sono ormai all'ordine del giorno e gli atenei hanno dovuto implementare nuove modalità per permettere agli studenti di sostenere l'esame conclusivo del proprio percorso di studi. In questo periodo così particolare, molti universitari si sono ritrovati infatti a discutere la tesi in videoconferenza.

Esperienza vissuta oggi pomeriggio anche da Alex Valentini che, in diretta dall'Aula "Vennitti" del Comune di Vasto, si è laureato in Economia delle imprese e dei mercati. Il giovane ha chiesto aiuto all'Amministrazione comunale per questo giorno che chiude il ciclo di studi universitari. A causa del Coronavirus la cerimonia della proclamazione si è tenuta in collegamento con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

"Abbiamo accolto la richiesta di Alex perché crediamo che le amministrazioni locali debbano essere al servizio del cittadino, soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria – dichiara il sindaco Francesco Menna -. Aver potuto offrire uno spazio ed una connessione veloce in questo importante giorno ci ha permesso di condividere la sua gioia. Auguri Alex per il tuo futuro".