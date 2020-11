Ladri in azione a Lentella in pieno giorno

Furto in pieno giorno a Lentella. Ignoti ladri, ieri pomeriggio, hanno colpito in via Garibaldi, la strada principale del piccolo paese dell'entroterra forzando, probabilmente con un cacciavite, la porta di un abitazione singola. Una volta dentro, hanno rovistato dappertutto mettendo a soqquadro le stanze, tirando fuori cassetti e vestiti.

La proprietaria dell'abitazione si è accorta di quanto accaduto al proprio rientro. I malviventi hanno portato via non solo preziosi, ma anche oggetti non di grande valore.

Ad agire pare siano state almeno due persone, non si esclude che altri complici abbiano fatto da palo durante il furto. La banda non ha avuto alcun timore a compiere il furto in un orario centrale e in una zona di passaggio.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria; le forze dell'ordine si stanno avvalendo anche delle immagini della videosorveglianza.

Infine, a quanto sembra, i ladri hanno colpito, sempre ieri, nella vicina Fresagrandinaria.