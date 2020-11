Chiusura alle 18, a Vasto scattano i controlli interforze

Giro di vite a Vasto per garantire il rispetto delle norme anti-Covid dell'ultimo Dpcm. Dopo le 18 di oggi il blitz delle forze dell'ordine.

Polizia, carabinieri, finanza e polizia locale stanno perlustrando il centro della città per verificare se i locali chiudono alle 18, l'orario in cui scatta lo stop al servizio ai tavoli e al bancone. Sono consentiti, fino alla mezzanotte, solo la ristorazione con asporto e consegna a domicilio con divieto di consumare nelle adiacenze del locale.

La Questura di Chieti sta coordinando i controlli interforze in tutta la provincia per verificare l'osservanza delle norme su chiusura di ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, obbligo di indossare la mascherina e divieto di assembramento. Sul mancato rispetto di queste ultime due regole, nei giorni scorsi alcuni residenti di via Santa Lucia avevano segnalato gruppi di ragazzi senza dispositivi di protezione individuale, né distanziamento, che avevano abbandonato bottiglie vuote e altri rifiuti sul parapetto. Le forze di pubblica sicurezza hanno disposto pattugliamenti in quella zona.