Campagna scambiata per una discarica: terreno cosparso di piatti, bicchieri e bottiglie

Sembrano i resti di un party. Piatti e bicchieri di plastica, bottiglie, tovaglioli di carta, vaschette di polistirolo. Buste della spazzatura strappate, forse dai cinghiali, e tutta l'immondizia sparsa sul terreno.

A Vasto qualcuno ha scambiato un terrno coltivato per una discarica. Le foto sono state scattate in un fondo agricolo ai margini di via del Porto, alla periferia settentrionale della città.

Non è la prima volta che accade. Residenti denunciano spesso l'abbandono di rifiuti e la creazione dei micro discariche abusive. Mani ignote gettano di notte sacchi di immondizia. Al mattino successivo gli abitanti della zona e i proprietari dei terreni trovano la sgradita sorpresa.