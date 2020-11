Scegli la Clinica estetica del Dottor Memmo, unico centro Alma Lasers della riviera adriatica

La clinica estetica del Dottor Luca Memmo, unico centro Alma Lasers della riviera adriatica, continua a migliorare i suoi servizi per offrire trattamenti sempre più all’avanguardia ai suoi pazienti. Un ambiente accogliente, un team di professionisti guidati dal chirurgo estetico Luca Memmo e macchinari di ultima generazione sono alla base dei trattamenti di chirurgia estetica per dare un rinnovato benessere a chi li sceglie.

Nel cuore dello studio del Dottor Memmo ci sono i macchinari Alma Laser, i migliori al mondo nel loro settore, con diversi manipoli per riuscire ad offrire diversi trattamenti. Ci sono il manipolo laser per l'epilazione definitiva e quello a luci infrarosse, il NIR (Near Infra Red), per il rassodamento cutaneo di viso e corpo. I risultati parlano da soli, si riesce ad arrivare al grado di rassodamento desiderato impiegando solo il fascio di luci infrarosse, senza l’utilizzo di aghi e senza impiegare alcuna sostanza.

Nella sala dedicata ai trattamenti di chirurgia estetica c’è anche la CDT Light, macchinario specifico e omologato per la carbossiterapia. Il suo impiego serve per migliorare efficacemente la circolazione, in modo particolare quella degli arti inferiori. Il vantaggio per i pazienti è doppio, perché con un trattamento che migliora la salute si incide anche sull’estetica. Infatti, migliorando circolazione e l’ossigenazione dei tessuti si hanno benefici sulla cellulite e la ritenzione idrica. È uno strumento che ha un’azione positiva per il rassodamento di braccia, gambe e pancia, si può utilizzare anche su collo, décolleté e contorno occhi, aiuta anche a ridurre le borse e le occhiaie. In alcune circostanze è utilizzato anche sul cuoio capelluto per trattare la calvizie.

Il macchinario Alma Harmony XL Pro ha diversi manipoli che permettono di effettuare numerosi trattamenti. Il manipolo vascolare è impiegato per eliminare capillari, angiomi e voglie in ogni parte del corpo. Si utilizza con grande efficacia anche per la couperose e per gli inestetismi vascolari del viso mentre attraverso gli altri manipoli si trattano macchie cutanee o si rimuovono i tatuaggi. Con l’impiego del laser Herbium - a spot e frazionato - si ha un fascio ablativo che spiana la pelle, elimina tutte le lesioni rilevate, i "porri" e cicatrici da acne o trauma. È un prezioso strumento per il ringiovanimento cutaneo e anche per il miglioramento delle smagliature.

Il ClearLift, un laser frazionato non ablativo, è un manipolo che schiarisce e lifta la pelle di viso, collo e mani. La sua azione è di stimolo del derma, arrivando a diversi livelli di profondità così da stimolare la formazione di fibre collagene per donare più resistenza e turgore alla pelle. Il suo impiego serve per dare una migliore uniformità del colorito con l’effetto di una pelle molto luminosa e ringiovanita. È questo uno dei macchinari all’avanguardia della clinica estetica del Dottor Memmo. Il fascio laser non colpisce su di un singolo punto ma è frazionato in più punti per una migliore resa. È un trattamento utilizzato ad esempio per il fotoringiovanimento, che può essere fatto da chiunque anche in un breve spazio di tempo perché non ha effetti collaterali e non dà nessun rossore persistente.

Disponibile anche l'avanzatissimo CO2 Alma Laser, implementato da poco con un nuovo software che migliora ulteriormente le sue specifiche, per una maggior efficacia con ancora meno effetti collaterali come rossore o crosticine. Vaporizza tutte le lesioni rilevate, migliora cicatrici e smagliature, ringiovanisce e tonifica la pelle di viso, collo e corpo restituendo la freschezza e la bellezza di una pelle giovane e sana.

Clinica Estetica Dr. Luca Memmo

Via Maddalena, 91 - Vasto (CH)

Per info e prenotazioni - 3482448522

www.doctormemmo.com

Pagina Facebook Dr. Luca Memmo

Instagram - doctormemmo