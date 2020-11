San Salvo, dipendente positivo: Comune chiuso e attività amministrativa sospesa

Un dipendente del Comune di San Salvo è risultato positivo al Covid-19, per questo motivo, domani 6 novembre 2020, il municipio resterà chiuso e l'attività amministrativa sarà sospesa.

Ad annunciarlo è il sindaco Tiziana Magnacca che ha appreso da poco della positività di un dipendente e ha pertanto predisposto la chiusura delle sedi di piazza Giovanni XXIII e piazza San Vitale per consentire la sanificazione immediata dei locali per la giornata di venerdì 6 novembre per la tutela del personale comunale e dei cittadini.

"Verranno garantiti i servizi essenziali dell’ufficio di Stato civile per la sola ricezione di denunce di nascita o di decesso previa prenotazione telefonica al numero 328 682 6010. È inoltre garantito il servizio di Polizia locale utilizzando il numero telefonico 0873 54113", spiega una nota dell'ente.