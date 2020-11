"In casa niente linea telefonica da un mese, però la bolletta arriva regolarmente"

"La bolletta arriva regolarmente, ma la linea telefonica fissa non funziona da un mese". A rivolgersi a Zonalocale è M.B., familiare di due pensionati che risiedono nei pressi della zona industriale di Punta Penna.

"Ho inoltrato - racconta - una decina di solleciti, tre-quattro volte ho parlato con i tecnici. Nulla da fare. Però la bolletta è arrivata regolarmente. Stiamo parlando di due persone, di cui una con disabilità, che hanno bisogno di comunicare telefonicamente con parenti, medico, terapista per ricevere assistenza e visite. Per le persone anziane - sottolinea - il telefono fisso è fondamentale, perché sono abituate a utilizzarlo e trovano, invece, difficoltà a usare il cellulare. E, in ogni caso, se uno paga per un servizio, poi deve poterne usufruire".