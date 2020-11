Una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà promossa da "Un buco nel tetto"

Doppio appuntamento sabato 7 novembre con la raccolta alimentare promossa dall'associazione Un Buco nel tetto. I volontari di diverse associazioni cittadine saranno presenti per tutta la giornata negli spazi dei Supermercati Gemmir di via Marco Polo e di Spazio Conad in via Cardone.

"Raccoglieremo alimenti non deperibili e prodotti per l'igiene da destinare alle tante famiglie in difficoltà della nostra città - spiegano i responsabili dell'associazione - . Chiediamo a chi si recherà a fare la spesa di acquistare qualcosa da poter donare". I prodotti adatti sono pasta, latte, zucchero, riso, tonno, legumi, detersivi per la casa per la persona.

"Con un piccolo contributo di tutti riusciremo ad aiutare tante famiglie. Chi non potrà recarsi sabato 7 novembre nei due supermercati che hanno aderito alla raccolta e vuole contribuire può fare una donazione sul conto corrente dell'associazione. Il denaro raccolto sarà trasformato in buoni di acquisto".

Per le donazioni

Conto corrente intestato a Associazione Un buco nel tetto onlus

Iban: IT13H0538777911000000548681