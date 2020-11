Slittano le nuove misure restrittive: coprifuoco da venerdì 6 novembre

Slittano a venerdì 6 novembre gli effetti del Dpcm che sarebbe dovuto entrare in vigore domani [LEGGI]. Il braccio di ferro con le Regioni ha portato ad altre 24 ore senza ulteriori restrizioni soprattutto per motivi organizzativi. Nel Dpcm del 3 novembre inizialmente la data indicata di entrata in vigore era quella di domani.

L'attesa suddivisione in colori a seconda della gravità della situazione è così stata strutturata:

- gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria).

- arancione: Puglia e Sicilia;

- rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta.

Conte su questo punto ha aggiunto: "Non ci sono in aree verdi, la pandemia corre ovunque e non ci sono territori che possono sottrari a queste nuove misure. Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c'è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave".

Le misure restrittive sono crescenti a seconda del rischio:

REGIONI GIALLE

Rrischio moderato: divieto di circolare dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Forte raccomandazione a limitare gli spostamenti nel resto della giornata (salute, lavoro, studio e situazioni di necessità).

Chiusura centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sono esclusi generi alimentari, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie al loro interno).

Chiusura mostre e musei.

Trasporto pubblico ridotto al 50% a esclusione di quello scolastico.

Didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (escluso per studenti disabili e lezioni di laboratorio). Università chiuse (laboratori esclusi e attività per matricole).

Restano chiusi sale gioco-scommesse e slot machine anche all'interno di tabaccherie e bar.

Bar e ristoranti chiusi dalle 18: potranno fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limitazioni orarie.

Chiusi teatri, cinema, piscine e palestre. Aperti i centri sportivi.

REGIONI ARANCIONI

Si applicano tutte le misure previste nelle gialle. A queste si aggiungono:

Divieto di entrata e uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro (salvo motivi di lavoro, necessità ecc.). Forte raccomandazione a limitare gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune durante il resto della giornata.

Bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7 (ok ad asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limitazioni).

REGIONI ROSSE

Si applicano tutte le misure previste nelle gialle e nelle arancioni. A queste si aggiungono:

Divieto di spostamento anche all'interno del proprio Comune durante tutto il giorno (salvo motivi di necessità, lavoro ecc.).

Chiusura di negozi, centri estetici e centri sportivi. Aperti supermercati, beli alimentari e di necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri, e barbieri.

Didattica a distanza anche per seconda e terza media. Chiuse le università.

Competizioni sportive sospese a eccezione di quelle di interesse nazionale di Coni e Cip.

Attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione e attività sportiva consentita all'aperto in forma individuale.