Con la raccolta fondi promossa dal Rotary donato un respiratore portatile al San Pio

Questa mattina i rappresentanti del Rotary Club di Vasto hanno consegnato un respiratore automatico portatile ad alta prestazione "Hamilton T1" alla Rianimazione dell'ospedale San Pio. Si tratta di un apparecchio che combina la funzionalità di un ventilatore per terapia intensiva, dotato di tutte le funzioni, con la compattezza necessaria per il trasporto. Tali caratteristiche consentono di fornire una terapia di ventilazione ottimale a tutte le categorie di pazienti durante il trasporto, sia in ambulanza sia su mezzi aerei, adatto a pazienti pediatrici e adulti.

Questa mattina la presidente del club, Letizia Daniele, il suo predecessore Arnaldo Tascione e la coordinatrice del progetto, Antonella Marrollo, hanno consegnato l'apparecchio nelle mani dell'anestesista Antonino D'Ercole.

La donazione, del valore di 22 mila euro, è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi promossa dal Rotary a cui hanno partecipato le associazioni Vita e Solidarietà di San Salvo, Un buco nel tetto di Vasto, Adrilog di San Salvo, Asd Torrebruna, Associazione Alzheimer Vasto.

"Un gesto significativo, dunque, espressione dell'idea di servizio che identifica il Rotary - spiega la Asl in una nota - e del senso di solidarietà e partecipazione del mondo del volontariato al drammatico momento che affligge il servizio sanitario, sotto pressione per la nuova ondata di contagi".