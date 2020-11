Casalbordino, lavori in corso allo stadio comunale: presto la sistemazione del nuovo manto erboso

Proseguono e sono a buon punto i lavori in corso allo Stadio Comunale di Casalbordino. Tra le opere in progetto, la sistemazione del manto erboso sintetico di nuova generazione che porterà un grande miglioramento della struttura sportiva pubblica.

"Il livellamento è concluso - dichiara il sindaco Filippo Marinucci - si passa al drenaggio per fine novembre con il collaudo del sottofondo dalla Figc. Successivamente la posa in opera del manto erboso di nuova concezione, con la sistemazione di tutti i servizi per poi ottenere tutte le autorizzazioni da parte della Figc per l’omologazione del campo sportivo".

Operazione che garantirà numerosi vantaggi: meno interventi e costi di manutenzione, senza rinunciare ad un manto erboso perfetto. Ma soprattutto meno rischi e più performance. I campi da gioco in erba sintetica di nuova generazione evitano le abrasioni sulla pelle in caso di cadute e garantiscono un facile movimento del piede in tutte le fasi di gioco. I campi in erba sintetica così realizzati rispondono ai più severi standard imposti da Fifa e hanno ottenuto le certificazioni delle più importanti federazioni sportive nazionali ed internazionali sia in ambito tecnico prestazionale sia in ambito ecologico ambientale.

Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore allo Sport, Luigi Di Cocco: "Finalmente i lavori per lo Stadio Comunale sono in dirittura di arrivo. Questo è un progetto molto ambizioso per tutta la città e mi fa molto piacere. Sono 25 anni che un'amministrazione casalese non investe così tanto per le strutture sportive ed appena mi sono insediato ho cominciato a lavorare per il nostro campo sportivo".