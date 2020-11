Scuole primarie e secondarie di I grado, il Comune attiva servizio di pre-post scuola

È attivo il servizio di pre e post scuola erogato dal Comune di Vasto. L'amministrazione comunale informa le famiglie che è possibile fare richiesta per il servizio che consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, e viene svolto da operatori specializzati nel settore educativo.

Pre e post scuola saranno attivi nei giorni di apertura scolastica, dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 7:30 – 8:00 circa, 13:00-13.30/14:30-14:30, in base all’orario di uscita degli studenti. Il modulo per l'iscrizione può essere rinviato all'indirizzo e-mail ufficioscuole@comune.vasto.ch.it.

"Dopo aver vagliato ed analizzato le esigenze reali e le difficoltà di molte famiglie - dichiara l'assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - abbiamo scelto di introdurre questo servizio anche per gli studenti che vanno a scuola accompagnati dai familiari".

Le famiglie degli alunni che sceglieranno di avvalersi dei servizi di pre e post scuola parteciperanno alla copertura dei relativi costi di gestione, attraverso una retta il cui importo è stabilito con deliberazione di giunta comunale. Tariffa stabilita in misura mensile unica per tutti gli utenti in base al reddito. Sono previste riduzioni del 50% qualora si scelga di usufruire solo del pre o del post scuola. La natura della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate e dal tempo di effettiva fruizione del servizio.