Stefano Comparelli confermato alla presidenza della Fitet Abruzzo

Il vastese Stefano Comparelli è stato confermato alla presidenza della Fitet Abruzzo. Sarà alla guida della federazione regionale del tennistavolo per il prossimo quadriennio, 2021-2024, con un consiglio direttivo rinnovato per metà. Al posto del dimissionario Massimo Paris e dell’uscente Federico Pace entrano in consiglio Michele Ciaffi, vastese della Polisportiva San Gabriele, e Lucio Santoloce (ASD San Nicolò 2009), confermati i due consiglieri uscenti Rocco Pomante (Tennistavolo Silvi) e Diego Mancini (Antoniana Pescara).

Nel programma per il prossimo mandato ci saranno l'implementazione dell’attività di comunicazione esterna, l'incremento della presenza in ambito scolastico e particolare attenzione nella formazione di una classe arbitrale abruzzese. "La comunicazione è sempre stato un punto forte della dirigenza uscente e continuerà ad esserlo anche per questo nuovo gruppo", ha spiegato Comparelli.

Si punterà molto sulla presenza del tennistavolo nelle scuole abruzzesi. "I rapporti intessuti con la Direzione regionale del comparto sport dell’USR hanno permesso, grazie anche ai progetti scolastici, l’ingresso della nostra disciplina con autorevolezza anche in questo territorio facendo scoprire al mondo della scuola la grande duttilità della disciplina del tennistavolo e la sua dimensione sportiva che ben si adatta a quelle che sono le sue istanze".

È emersa negli anni la necessità di creare una classe arbitrale abruzzese. "So che gli arbitraggi economicamente rappresentano un costo esorbitante difficile da sostenere in toto solo con le economie dei C.R. ma con un gruppo di Giudici di gara locali, risulterebbe più facile assicurare arbitraggi veri alla nostra disciplina per qualche Campionato Regionale, almeno in momenti ed incontri particolarmente delicati e questo rappresenta sicuramente un grande segno di civiltà sportiva oltre che contribuire fortemente all’accrescimento della credibilità della nostra disciplina" .