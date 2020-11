Positiva dipendente del sevizio mensa, a Gissi chiusa la scuola materna comunale

Resterà chiusa per tutta la settimana la scuola materna comunale di Gissi. Il provvedimento è stato firmato questa mattina dal sindaco Agostino Chieffo dopo aver avuto notizia della positività di una dipendente del servizio mensa.

"Questa mattina, 2.11.2020, sono venuto a conoscenza, per le vie brevi, che una dipendente della Cooperativa che gestisce la mensa della Scuola Materna Comunale di Gissi è risultata positiva al Covid 19 - comunica il primo cittadino - . La persona in questione è totalmente asintomatica ed è stata sottoposta a tampone venerdì scorso.

A garanzia della sicurezza dei bambini e del personale, in attesa delle determinazioni della ASL, ho deciso cautelativamente di chiudere immediatamente la scuola materna comunale per tutta la settimana per consentire la sanificazione degli ambienti e l'intervento delle autorità preposte".