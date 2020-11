Diemme amministratori di condomini: trent’anni di esperienza nel segno dell’affidabilità

Esperienza, affidabilità, trasparenza e serietà. Sono le parole chiave che guidano l’attività dell'Agenzia Diemme, Amministratori di condominio. Trent’anni fa Dalmazio Peduto ha aperto i primi uffici dell’agenzia che oggi ha le sue sedi a e a Vasto, in via Giulio Cesare e a San Salvo Marina in Via Magellano. Diemme si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione dei condomini. Il territorio di riferimento è quello di Vasto, San Salvo, e i paesi limitrofi. “Vogliamo essere ben presenti per poter seguire al meglio tutti i nostri condomini”.

L’attività quotidiana dell'Agenzia Diemme parte dalla consapevolezza che “oggi l’amministrazione di un condominio ha delle sue peculiarità, degli adempimenti fiscali e tecnici ed è per questo fondamentale affidarsi a dei professionisti del settore. Non solo per la gestione ordinaria ma, sopratutto in questo periodo, per poter accedere ad agevolazioni e bonus dello Stato, occorre avere completa conoscenza della materia e sapersi orientare”.

I consulenti dell'Agenzia Diemme da sempre hanno un rapporto di trasparenza con gli utenti. “In trent’anni di attività c’è stata sempre l’attenzione ad una corretta gestione. Lavoriamo esclusivamente con tutti i movimenti tracciati, ogni condominio ha il suo conto corrente per la gestione di spese e pagamenti, così da garantire tracciabilità e tranquillità.

I bilanci sono chiari e di facile comprensione, ogni singola spesa con le relative fatture viene rendicontata e portata all’attenzione dei condomini con tutti i riferimenti. E siamo sempre a disposizione, telefonicamente o nei nostri uffici, per dare agli utenti tutte le informazioni e le delucidazioni che occorrono”.

“Vi invitiamo a contattarci per una consulenza o per un preventivo gratuito e senza impegno”.

Diemme

Amministratori di condomini

Via Giulio Cesare, 93 - Vasto

Via Magellano, 99 - San Salvo Marina

tel. 0873611511

cell. 3281029070