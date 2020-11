Casi di positività al Covid-19, a Pollutri plesso scolastico chiuso fino al 7 novembre

Scuola chiusa fino a sabato 7 novembre. È il provvedimento disposto dal sindaco di Pollutri, Nicola Mario Di Carlo, con l'ordinanza numero 29 firmata oggi, per far fronte alla comunicazione da parte della Asl di alcuni casi di positività al Covid-19.

Il plesso di via monsignor Carusi n.13, dove sono ospitati gli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (che hanno iniziato qui l'anno scolastico per i lavori in corso nella sede di via Fragginino), resterà chiuso per tutta la settimana per far fronte alle operazioni di sanificazione e disinfezioni dell'ambiente.

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Ridolfi-Zimarino, Camillo D'Intino, recependo l'ordinanza sindacale ha quindi disposto l'attivazione della didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola presenti nel plesso scolastico fino al prossimo 7 novembre.