"Al cimitero un solo ingresso per garantire rispetto della mascherina e controllo temperatura"

Per far sì che tutti gli ingressi al cimitero avvengano con la mascherina e garantire il controllo della temperatura, il Comune lascia aperto solo il cancello grande di via Conti Ricci.

"Abbiamo deciso di chiudere tutti gli altri per consentire alla Protezione civile la misurazione della temperatura e il controllo sul rispetto dell'obbligo di mascherina", dice l'assessore ai Servizi cimiteriali, Gabriele Barisano. "Comprendiamo il disagio dei cittadini, ma non avremmo potuto fare diversamente, vista la necessità di garatire le precauzioni sanitarie. Io stamattina ho visto persone che entravano da accessi laterali senza indossare correttamente la mascherina".

"Per garantire un accesso ordinato e un numero sufficiente di posti auto, abbiamo aperto anche il parcheggio della piscina comunale. A tutti vogliamo dire: cerchiamo di stare attenti, rispettiamo le regole, facilitiamo il prezioso lavoro della Protezione civile e così garantiremo una commemorazione dei defunti che si svolga in sicurezza in un periodo in cui stiamo vedendo un aumento di casi di Covid-19".

Di fronte alle segnalazioni di alcuni lettori, che hanno contestato la notizia pubblicata, ci siamo rivolti al responsabile della Protezione civile di Vasto, Eustachio Frangione, che rassicura tutti circa il regolare e costante controllo all'ingresso e riferisce di aver chiesto, per motivi organizzativi, la chiusura delle entrate secondarie.