Proseguono i lavori in piazza Umberto I: "Se non ci saranno problemi, a breve la riapertura"

A Casalbordino continuano i lavori in piazza Umberto I: dopo la rimozione del sottofondo esistente e la sistemazione della nuova tubatura della condotta dell'acqua, è tutto pronto per la posa della pavimentazione.

"Stiamo portando avanti il nostro programma politico - afferma il sindaco Filippo Marinucci -. Come in ogni Ente, ci sono situazioni che potrebbero essere migliorate, ma noi continuiamo a lavorare per il bene della cittadinanza. La nostra amministrazione si attiva e abbiamo la responsabilità di lavorare bene per rispettare le promesse politiche. Non ci sono opposizioni che tengano, la nostra responsabilità è totale verso la comunità e il programma politico".

E sull'esecuzione dei lavori aggiunge: "Se non ci saranno intoppi tecnici, a breve ci sarà la riapertura".